Babičky ručně pletou ponožky pro miminka a před Vánoci i dospělým

Ponožky jsou rozděleny do tří kategorií, a to na holčičí, chlapecké a neutrální. Vybírat lze z mnoha barevných kombinací a různých vzorů. Nechybí také několik velikostí, aby ponožky zahřály co nejvíce miminek. Jsou pletené ručně, a to z nové příze, což je směs vláken.

Každý pár je zabalený do dárkové krabičky a na obalu lze najít jméno autorky, která ho upletla. „Vlastně jsme se jen pustili do něčeho, co naše babičky pletařky dobře znají – a co je už dlouho baví. Většina z nich opletla vlastní děti, plete na vnoučátka a ví, co je pro miminko nejlepší,“ řekla Broňa Hilliová, vedoucí projektu Ponožky od babičky.

Ponožky paní Dagmar plete už 71 let. Přivydělává si tím k důchodu a pomáhá dobré věci Styl

Projekt před 8 lety vznikl ve vzdělávacím a kulturním centru pro seniory Elpida, které také provozuje krizovou Linku seniorů, ta poskytuje seniorům akutní psychologickou pomoc a podporu.

Ponožky se dají zakoupit na e-shopu Elpidy. Pletařky se každý rok zaměřují speciálně na Vánoce, kdy je o ponožky největší zájem. „Je to dárek, který zahřeje nejen u nohou, ale i u srdce,“ doplňuje Hilliová.

Foto: Foto archiv Elpida Ponožky mají různé barvy a vzory, každý pár je originálem.

Na e-shopu je také možné zakoupit Ponožky do domovů, které budou rozeslány do konkrétních pečovatelských zařízení a do domovů pro seniory. Koupí Ponožek bez domova lze podpořit charitativní projekt ve spolupráci s Armádou spásy, kdy budou ponožky věnovány člověku v nouzi.