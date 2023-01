Zelenskyj nebral hrozbu války vážně. Přesvědčil ho šéf CIA tím, že ho Rusové plánují zabít

Biden tak do Kyjeva vyslal ředitele CIA, někdejšího velvyslance v Rusku Billa Burnse, aby se se Zelenským podělil o „přesné detaily ruských plánů“, stojí v knize s názvem The Fight of His Life: Inside Joe Biden's White House (Životní boj: Uvnitř Bílého domu Joea Bidena) od autora Chrise Whippleho. To evidentně zafungovalo.