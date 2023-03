Zelenskyj: Miluji rodinu, ale chtěl jsem zůstat

V rozhovoru s autorem projektu Dmytrem Komarovem, přiznává, že si už nemůže vybavit každou vteřinu. Byl si ale prý jist tím, že neopustí Kyjev. „Objevilo se hodně nápadů, kam mám jít, utíkat, schovávat se,“ odpověděl na dotaz, zda si uvědomoval, že ho mohli zabít.

„Řekla mi to ochranka. Tvrdili, že se musím sbalit, protože jsem cíl. Chtěli nás odstěhovat do bezpečí,“ řekl k prvnímu dni války.

„Nemyslel jsem na to, co se může stát mně. Není to o hrdinství. Ale zvažoval jsem, jaké to bude mít následky. Jsem za všechno zodpovědný. Kdybych odjel, nikdo by se pak neptal, kdo to navrhl. Byl by jen výsledek, že jsem nechal svou zemi napospas, že jsem zradil,“ uvedl.

Oči odrážejí bolest

Ve filmu Dmytra Komarova, novináře a vášnivého cestovatele, který v minulosti fascinoval diváky kanálu 1+1 svými cestopisnými příběhy z amazonských pralesů a dalších exotických destinací, prezident Ukrajiny přiznává, že kvůli neustálému pobytu v zatemněných místnostech ztrácí zrak.

Při jízdě ve vlaku zmínil, že nemůže přečíst název čaje, který dostal od průvodčí. „Pracovali jsme prakticky ve tmě. Ochranka nám říkala, že musíme ztlumit světlo. Teď čtu s brýlemi,“ uvedl. „Všechno je ale v pořádku,“ smál se na poznámku, že se změnil a že jeho oči odrážejí bolest, kterou prožil.

K loučení s rodinou přiznal, že příliš nevnímal emoce. „Myslel jsem na to, že je třeba vzbudit děti, že jim musíme říct, co se stalo, že začala válka. Už jsou dospělé, musí chápat, co se stalo. Pak jsem velmi rychle odjel. Miluji svou rodinu, ale pro mne jako pro prezidenta bylo prioritou být tady,“ řekl.

Dotaz, zda nastala chvíle, kdy se podíval do očí manželce a pomyslel si, že neví, zda se vrátí, odbyl žertem. „Víš, kdysi, v minulosti, jsem rozuměl tomu, jak se dělá film… Něco takového jako podívat se na sebe, že se možná neuvidíme – to se nestalo. Taková romantika, ať mi diváci prominou, prostě nebyla. Vůbec o to nešlo,“ poznamenal.

V pracovně Zelenskyj ukázal telefon, ze kterého si první den volal se 27 státníky, a také šatnu s proslulou garderobou. „Ve skříni jsem měl pár věcí, ve kterých jsem jezdil na frontu. Všechno je to prakticky stejné,“ odpověděl na dotaz, proč změnil image.

Dravci nakonec zabijí dravce

Na dotaz, kde celou dobu spal, odpověděl: „No přece tady. Chcete vidět kde? No dobře, pojďte,“ vyzval filmaře a vzal je do malé místnosti s postelí, umyvadlem a sněhobílými teniskami na podlaze. „Chodili jsme i do krytu, ale většinou jsem žil tady. Tady je můj domov. Už rok,“ dodal.

Reakce šéfa Kremlu na vraždy Ukrajinců v Buči i dalších městech je podle Zelenského projevem slabošství.

„Je to tyran, strašný člověk. Měl by o tom mluvit a přiznat důsledky svých kroků… Byl to snad tvůj cíl? Tvrdil jsi, že podnikáš operaci, denacifikaci, deukrajinizaci.

Proč tedy nepřiznáš, co jsi provedl? Říká, že je to divadelní představení… Je to slaboch.“ Je zároveň přesvědčen, že ruská společnost se s ním vypořádá. „Určitě nastane chvíle, až se projeví křehkost Putinova režimu zevnitř. A pak dravci sežerou dravce. To je důležité. Najdou si pro sebe důvod zabít zabijáka,“ řekl.