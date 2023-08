Začal výcvik ukrajinských pilotů na stíhačkách F-16

Americký prezident Joe Biden v květnu schválil výcvikové programy pro ukrajinské piloty na F-16. Kromě školení v Dánsku by mělo vzniknout školicí středisko v Rumunsku.

Mluvčí ukrajinského letectva Jurij Ihnat ovšem tento týden uvedl, že není naděje, že by Ukrajina mohla stíhačky F-16 zařadit do výzbroje ještě letos.

Ukrajinské letectvo je co do počtu strojů výrazně menší než ruské. Přesto si Moskva nebyla schopna vytvořit na ukrajinském bojišti trvalou leteckou převahu. Dodávka stíhaček F-16 by mohla výrazně přispět ke zlepšení ochrany ukrajinského vzdušného prostoru a také podpořit snahy ukrajinské armády o vypuzení ruských okupačních sil.