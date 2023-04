Většina ruských jednotek je už nasazena na frontě. Vojáci jsou vyčerpaní, tvrdí ISW

Většina ruských jednotek nasazených na Ukrajině je už na frontě a zapojena do útočných nebo obranných operací. V neděli večer to uvedl washingtonský Institut pro studium války (ISW) s tím, že mnohé jsou oslabené. Vyvodil to z míst a způsobu jejich nasazení.

Foto: Kai Pfaffenbach, Reuters Ukrajinští vojáci se vracejí z těžkých bojů u Bachmutu