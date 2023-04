Podivné okolnosti náhlé výměny v ruském vojenském velení

Dosavadní velitel ruské Tichooceánské flotily admirál Sergej Avakjanc byl dosazen do čela úřadu dohlížejícího na střediska ruských vojenských sportovních oddílů a vlasteneckou výchovu, oznámil 19. dubna vicepremiér a prezidentův vyslanec pro Dálněvýchodní oblast Jurij Trutněv . Přesun na tuto pozici znamená, že admirál už nezastává jeden z nejvyšších vojenských postů, jímž je velení Tichooceánské flotile.

Flotila to následně potvrdila: „Admirál Sergej Avakjanc je aktuálně na dovolené s následným přesunem do zálohy po dosažení věkové hranice pro službu v Ozbrojených silách Ruské federace (6. dubna dosáhl 65 let).“ Podivné je už to, že jako první o změně na postu velitele informoval Trutněv, a ne ministerstvo obrany.