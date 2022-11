Ve Španělsku podle tisku žádá o azyl dezertér z ruské armády

Bývalý voják ruské jednotky, která okupovala ukrajinské město Buča u Kyjeva a je podezřelá ze spáchání válečných zločinů, dezertoval a nyní žádá o azyl ve Španělsku. Sedmadvacetiletý Nikita Čibrin tvrdí, že jako voják 64. motostřelecké brigády strávil více než čtyři měsíce na Ukrajině, ale že za celou dobu ani jednou nevystřelil. Je ochoten vypovídat u mezinárodního soudu o tom, co na Ukrajině zažil, viděl a slyšel. „Nemám co skrývat,“ řekl Čibrin britskému listu The Guardian, který o vojákově případu informoval.

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto