Už žádné slabé kusy. Wagnerovci chtějí naverbovat 30 tisíc mužů z posiloven

Ruská žoldnéřská armáda známá jako Wagnerova skupina se rychle rozrůstá. Denně přijme 500 až 800 nových bojovníků a do půlky května by chtěla přibrat na 30 tisíc mužů. Na Telegramu to v sobotu napsal šéf skupiny Jevgenij Prigožin.

Foto: Profimedia.cz Logo Wagnerovy skupiny