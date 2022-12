Ukrajinská kolaborantka pomáhala Rusům s pseudoreferendem a pak chtěla utéct do EU

Podílela se na přípravě pseudoreferenda o připojení Charkovské oblasti k Ruské federaci, plnila rozkazy okupantů a nechala se dosadit do nelegitimního proruského orgánu. Po osvobození regionu ukrajinskou armádou utekla do Kyjeva, kde se snažila vyřídit si doklady, aby mohla jako uprchlice utéct do Evropské unie. Řeč je o nejmenované ženě, kterou ve středu zadržela ukrajinská policie.

Foto: Tisková služba Bezpečnostní služby Ukrajiny Zadržená kolaborantka