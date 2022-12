Ukrajinci kvůli mohutnému ostřelování utíkají z Chersonu

„Předtím nás ostřelovali sedmkrát až desetkrát denně, nyní je to sedmdesátkrát až osmdesátkrát. Je to příliš děsivé,“ řekla Elena. „Miluju Ukrajinu a své drahé město, ale musíme odejít.“

„Už to nemůžeme vydržet,“ uvedla plačící Iryna Antoněnková. Ostřelování je tak silné. Neuneseme to. Zůstali jsme celou dobu a mysleli jsme, že bychom tím mohli projít, že bychom mohli mít štěstí, ale útok zasáhl sousední dům a dům mého otce byl hodně ostřelován.“

Ten den byl Cherson zasažen 41krát. Pravidelné ostřelování města z raketometů a minometů od té doby pokračuje. BBC uvedla i další oběti. Ve spánku zemřel 56letý Serhij Brešun, jehož dům zasáhl granát – a budova se zřítila. Zahynul den poté, co navštívil svou 82letou matku Tamari: „Měla jsem pocit, že se něco špatného stane, protože jsem s ním mluvila (po telefonu) a naléhala na něj, aby opustil dům. On to neudělal a tak to dopadlo. Naše životy jsou zničené.“ Z trosek se podařilo vyprostit i jeho občanku, aby se mohl uspořádat pohřeb. Ani to však není lehké, protože žádné místo v Chersonu není bezpečné.