V Bachmutu se žije pod zemí, v Chersonu se euforie vytratila

„Můj první zážitek byl, že jsme klouzali po silnici, protože všude v centru Bachmutu jsou rozbombardované ulice, včetně rozvodů vody, a předtím, než udeřily třeskuté mrazy, se vylila voda z vodovodu. Hlavní ulice jsou jedno velké kluziště, pro osobní automobily je to docela výzva, pro obrněné transportéry a tanky, které nás tam předjížděly, to je v pohodě,“ popsal a zmínil, že jak vystoupil z auta, hned začaly dopadat dělostřelecké granáty.

„Mít auto označené červeným křížem vám nepomůže, Rusové střílejí naslepo a granáty dopadají, někdo říká naslepo, ale možná je to systematické ničení města. Během několika dní, co jsem v Bachmutu strávil, jsem viděl, že děr v oknech přibývá,“ dodal.

Pozice obránců je podle něj těžká. „Když jsem stál na břehu řeky Bachmutky, viděl jsem a slyšel, jakým způsobem ostřelují frontové pozice. Chvíli potom, co se ozvala kulometná palba obránců, dopadal na to místo jeden granát za druhým. Viděl jsem poté v nemocnici mnoho zraněných mladých i starších vojáků.“

„Taktika zničit město může vést k tomu, že bude ukrajinské vedení postaveno před otázku, jestli je smysluplné Bachmut udržovat. K tomu rozhodnutí může dojít v řádu několika dnů nebo týdnů. Ve chvíli, kdy by boje dosáhly města, tak by se z Bachmutu stal další Mariupol, nebo bychom mohli vidět scény, jaké vidíme v dokumentech z druhé světové války při dobývání Berlína,“ doplnil.

Sám nechápe, proč Rusové na město stále útočí. „Já jsem se ptal místních obyvatel, co si myslí o strategickém významu Bachmutu. Nikdo to nechápe, protože tam nic natolik významného není. Není to železniční ani dálniční uzel, je to město trošku vystrčené, a to je možná jeden z těch důvodů, proč se je ruská armáda snaží od začátku obklíčit. Bachmut je výstupek, který na mapě ruské plánovače dráždí.“