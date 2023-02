Snímek ruky mrtvé ženy s nalakovanými nehty. Jeden ze symbolů ruského řádění

„Pro mě svět skončil 5. března,“ říká Irynina starší sestra Svitlana Safonovová, zatímco vzlyká u jejího hrobu na hřbitově na kraji Buči. „Jedna věc je, když někdo zemře po dlouhé nemoci a je pohřben. Je to jiné, když je někdo zabit nečekaně a bezdůvodně,“ dodává šedesátiletá žena, která si s sebou v chladném zasněženém únorovém dni přinesla 12 růžových růží. „A pak když ani nevíte, kde ji najít, abyste ji mohli pohřbít, aby měla místo odpočinku, kde ji můžeme navštívit,“ poukázala na to, jak bylo těžké najít Irynino tělo.

Na dotaz, co pro ni znamená 24. únor, kdy Rusové zaútočili na Ukrajinu, se kosmetička na chvíli odmlčela. „Je to den, kdy Bůh zemřel…Je to den, kdy mi ukradli můj život. 24. února je den, kdy ukradli život všem Ukrajincům, my se ho ale nyní snažíme získat zpět,“ dodala.