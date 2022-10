Šéf CIA navštívil Ukrajinu, aby se setkal se Zelenským

CNN píše, že Burnsova cesta přišla v době, kdy se USA stále více obávají, že Rusko může v boji na Ukrajině sáhnout po jaderných zbraních. Burns a další američtí představitelé veřejně prohlásili, že nevidí žádné důkazy o tom, že by se Moskva na takový krok aktivně připravovala, ale činitelé obeznámení se zpravodajskými informacemi varují, že riziko je možná nejvyšší od února, kdy Rusko zahájilo invazi na Ukrajinu. Americký prezident Joe Biden v úterý Rusko varoval, že by udělalo vážnou chybu, pokud by na Ukrajině použilo taktickou jadernou zbraň.