Rusko od konce března opakovaně tvrdilo, že se podařilo ruskému letectvu a protivzdušné obraně zcela eliminovat ukrajinské vzdušné síly. Když se pak snad frontou opět objevila ukrajinská letadla a vrtulníky, Moskva to vysvětlovala tím, že jde o stroje sovětské výroby dodané ze Západu.

Podle zdroje TASSu však zůstanou sliby západních spojenců dodat Ukrajině další vojenská letadla sovětské výroby u slov, protože by s nimi neměl kdo létat. Tvrdí, že Ukrajinci nemají už žádné piloty a nasazení kadetů nebylo úspěšné.

Noví piloti podle ruského zdroje výcvik ani nemohou dokončit. „Není čas, není letecký petrolej, nejsou žádná letadla, aby nyní dokončili své vzdělání,“ uvedl zdroj TASSu, aniž by to mohl jakkoli doložit.

S dostatkem pilotů však Ukrajina může mít potíže, už dříve přiznala, že v bojích padlo několik známých pilotů. Jejich výcvik zabere několik let.

Web Airforcemag uvedl, že by se mohl pro jejich výcvik využit stejný postup, jako v případě slovenských, polských, bulharských a rumunských pilotů přecházejících z letadel MiG-29 na americké F-16, kteří prodělali přeškolení v Arizoně.

Časopis Tim zase uvedl, že bývalý američtí piloti bitevníků A-10 už učí některé své ukrajinské kolegy létat na simulátorech těchto strojů. Americké letectvo zvažuje, že by své stroje A-10, které už dávno plánovalo vyřadit, věnovalo Ukrajině. Kyjev by však raději F-16.

Podle Tass „smutně skončily“ pokusy ukrajinských ozbrojených sil o nábor pilotů sovětských letadel na základě smlouvy v Polsku a dalších východoevropských zemích. „Těch pár, kteří souhlasili, je už v hrobech a v nemocnicích. Nejsou žádní noví, kteří by chtěli vyplacení pojistky pro případ smrti.“

Je to poprvé, co se objevila informace, že by na Ukrajině bojovali zahraniční piloti. Jejich nasazení na Ukrajině nikdo nepotvrdil.