Odveta bude rychlá a zabolí, odrazuje Moskva Estonce od konfiskace ruského majetku ve prospěch Ukrajiny

„Jakékoli pokusy o zabavení ruského majetku hodnotíme a budeme považovat za hrubé porušení všech známých právních norem a za otevřený zásah do suverénního vlastnictví,“ uvedla Zacharová, kterou cituje ruský list .

Mluvčí Kremlu tak reagovala na zprávu, že Estonsko chystá změnu zákona, která by umožnila využití ruského majetku zabaveného v rámci sankcí k obnově Ukrajiny.

„(Estonský) ministr (Margus Tsahkna) předloží v následujících měsících tuto iniciativu parlamentu,“ řekla Novinkám tisková mluvčí estonského ministerstva zahraničí Kerstin Meresmová s tím, že zákonodárci to pak musí ještě schválit.

„Pokud by se takové iniciativy Estonců skutečně staly skutečností, pak bychom to nepovažovali za ‚zabavení‘, ale za krádež. Tím si Tallinn může být jistý. Odvetná opatření (Moskvy) je zasáhnou tam, kde to bolí, a z naší strany na sebe nenechají dlouho čekat,“ prohlásila Zacharová.