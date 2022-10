Ruské raketové útoky zasáhly 30 procent energetické infrastruktury, říká ukrajinský ministr

Ruské raketové útoky od pondělí zasáhly asi 30 procent ukrajinské energetické infrastruktury. Zpravodajské stanici CNN to v úterý řekl ukrajinský ministr energetiky Herman Haluščenko a dodal, že to je poprvé od začátku ruské invaze v zemi, co se Moskva „dramaticky“ zaměřila na energetickou infrastrukturu Ukrajiny.

Foto: Stringer, Reuters Terčem se stala kritická infrastruktura…