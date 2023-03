Putin se nedožije konce války, zaznělo v ruské televizi

Nabídl také řešení, které by válku na Ukrajině urychlilo. Tkví podle něj v tom, že by ruská armáda měla útočit na dopravní uzly, velitelství a místa, která Ukrajině umožňují zvát do země světové delegace. Návštěvy státníků totiž podle Michejeva poskytují důležitou informační i politickou podporu Kyjevu a ukrajinským obyvatelům.

S moderátorem pořadu Vladimirem Solovjovem se ale shodli na tom, že takový konec by byl nepřípustný vzhledem k budoucnosti země. „Nikdo by s námi nevyjednával. Roztrhali by nás a zničili až do úplného konce,“ přitakal Solovjov.