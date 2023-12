Putin plánuje do konce roku 2026 dobýt Charkov a Dnipro

Německé noviny Bild v sobotu uvedly, že Rusko má strategický plán postupu do konce roku 2026. To už by mělo ovládat Charkov a Dnipro a od něj celý levý břeh Dněpru až k jeho ústí do Černého moře.

Foto: Reuters Ukrajinský tank T-64 u Bachmutu