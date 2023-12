„Komplexní, udržitelné a spravedlivé řešení konfliktu týkajícího se Ukrajiny závisí do značné míry na odstraněné jeho příčin. Západ musí přestat pumpovat Ukrajinským ozbrojeným silám zbraně, Kyjev musí ukončit své nepřátelství a stáhnout svá vojska z ruského území,“ uvedla Zacharovová v interview .

Věta o tom, že právě Kyjev musí stáhnout vojska z ruského území, působí ve světle ruské invaze na Ukrajinu až absurdně. Ve skutečnosti znamená, že by Ukrajina přišla nejen o území, které Rusko už okupuje, ale také o dosud neokupované části Luhanské, Doněcké, Záporožské a Chersonské oblasti. Ty Rusko nezákonně anektovalo v době, kdy je ani nemělo plně pod kontrolou. Moskva by tak získala další území bez boje.

Zacharovaná opět vytáhla požadavek denacifikace Ukrajiny, jejíž potřebou Rusko obhajovalo vpád na Ukrajinu, a který po prvních měsících přestal být tak zdůrazňován: „Nejednou jsem zdůraznila, že události, které se staly po 24. únoru 2022 plně potvrdily oprávněnost zahájení speciální vojenské operace. Kyjevský režim během této doby světu jasně ukázal svou pravou neonacistickou podstatu a jasně ukázal, že lidské životy pro něj nemají žádnou cenu. Od samého počátku vojenských operací neonacisti využívají civilní obyvatelstvo jako lidské štíty a brutálně zacházejí s ruskými válečnými zajatci. Jejich hlavním úkolem v tomto konfliktu je pozabíjet co nejvíc Rusů.“

Institut pro studium války při analýze jejího vystoupení uvedl, že to potvrzuje jeho názor, že Rusko nemá zájem vážně jednat o míru na Ukrajině a jde mu jen o plnou kapitulaci Ruska a Západu.

Zacharovová odmítla i varianty korejského modelu navzdory tomu, že sedmdesát let dokázal zbránit válce. Odůvodnila to tím, že „tento konflikt má globální geopolitický charakter“, jako by ho korejský snad neměl.