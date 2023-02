Poslední dny Bachmutu? Musíme se dožít jara, to je jediná naděje

Prezident Zelenskyj už před časem přiznal, že město je zcela zničené. Tak docela pravda to není.

„Jdu ke známým, matka s dcerou, také tady ještě zůstaly. Já tu bydlím sama, v tomhle domě, nechci nikam pryč. Ale je to tu těžké, tak každý den navštěvuju svoje známé, abychom si dodaly odvahy. Moje dcera žije v Doněcku, mám o ní jen kusé zprávy, ale chci jí být co nejvíc nablízku, kdyby mě potřebovala,“ vypráví Irina Petrovna.

Do jejích slov zní salva z kulometu. K dámě v kožíšku s milým a klidným hlasem se jako pozadí nehodí.

„Máme tady takový kryt ve sklepě, někdo tam donesl stará křesla, divan, taky jsou tam kamínka. Ale sousedka ze čtvrtého patra řekla jednoznačně, že se nikam chodit schovávat nebude. A já tam taky nechodím, i když se hodně ostřeluje. Jak to tady všechno přežít? Doufám, že nastane nějaký přelom na jaře, musíme se dožít jara. To je jediná naděje, které se držíme,“ pokračuje Irina.

V zákopech kolem jihovýchodní části Bachmutu je také těžko. Přijíždím sem starým autem pro mě nerozeznatelné značky, dodávkou, která ale má své nejlepší roky tak dvacet let za sebou.

„Máme obrovský problém s auty, zrovna támhle – vidíte? Tohle auto tady Rusové rozstřelili předevčírem. Kluci měli poruchu na autě a museli začít auto opravovat. Rusové na ně zacílili palbu. Nepřežil nikdo z nich,“ říká jeden z vojáků, kteří mě doprovázejí. Je to zároveň kaplan jednotky.

Jedeme na linii mezi vesnicí Ivanivské a Opytené, kterou už drží Rusové. Zde Ukrajinci vybudovali síť zákopů a snaží se udržet jih a jihozápad linií pod městem. Jde to ale těžko. Rusové mají početní i dělostřeleckou převahu.

Jakmile vyskáčeme z auta do zákopů, pokrytých čerstvým sněhem, člověk se může začít teprve soustředit na skutečnost, která připomíná filmy z druhé, nebo i první světové války. Na naši stranu dopadají střely z minometů. „To je koncert, co?“ vítá mě jeden z obránců.

Dodává, že ukrajinské síly ale drží a budou držet. Samozřejmě, nejde být v takové situaci ještě pesimista, to by Bachmut Ukrajinci nedokázali bránit dlouhých šest měsíců. Zatím nic nenaznačuje, že by ukrajinské velení včetně politiků uvažovalo o řízeném ústupu z Bachmutu. Bojuje se dál, mrazu a ztrátám navzdory.