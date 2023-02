KOMENTÁŘ: Neúprosná logika války - Alex Švamberk

Když nestačí deset divizí, vyšle se jich dvacet. Vidět je to v bojích o Bachmut, kde Rusové posílají do mlýnku na maso další a další jednotky. Za cenu značných ztrát tak dobyli, či spíše dobili, Soledar a obkličují Bachmut. Stávající podpora Ukrajině nestačí.

Nyní se rozhoduje v poli, protože Vladimir Putin se nevzdal svého cíle dostat Ukrajinu pod svou kontrolu anebo ji alespoň na východě a jihu okleštit. Stále trvá na ovládnutí celé Doněcké a Luhanské oblasti a dál požaduje připojení Záporožské a Chersonské oblasti, aby mělo Rusko zajištěný pozemní most na nezákonně okupovaný Krym. Za této situace Ukrajincům nezbývá než se bránit, což dělají s nebývalou odhodlaností. A Západu nezbývá než Kyjev dál podporovat. Pokud by s tím přestal, Putin by to cítil jako slabost, které by při nejbližší příležitosti využil, aby rozšířil oblast pod ruským vlivem.