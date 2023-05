Pavel varoval Zelenského před uspěchanou protiofenzivou. Další šance nebude, řekl

Český prezident Petr Pavel na konci dubna během návštěvy Kyjeva varoval ukrajinské vedení před pohromou, kterou by mohla způsobit uspěchaná protiofenziva. Uvedl to deník The Guardian.

Foto: Petr Pavel/Twitter, ČTK Prezident Petr Pavel při setkání s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským 28. dubna 2023 v Kyjevě. Český prezident při návštěvě věnoval svému ukrajinskému protějšku ručně rytou pistoli CZ 75 z edice Řád Bílého lva