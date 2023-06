Německo dodá do konce roku Ukrajině dalších 45 protivzdušných systémů Gepard

Německo dodá do konce roku Ukrajině dalších 45 samohybných protivzdušných systémů Gepard. Listu Welt am Sonntag to řekl zástupce ministerstva obrany Christian Freuding, který má na starosti koordinaci pomoci Ukrajině v její obraně proti ruské agresi.

Foto: Christian Charisius, Reuters Samohybný protiletadlový systém Gepard němeké armády.