Když vyhraje Trump, přijde Ukrajina o území, varuje německý politolog

S Ukrajinou to bude vypadat špatně, jestliže se po amerických prezidentských volbách na podzim 2024 vrátí do Bílého domu Donald Trump. A problém by měla i Evropa, protože by se mohlo stát, že USA se stáhnou z evropských velitelských struktur NATO, varoval německý politolog a bezpečnostní expert Joachim Krause.

Foto: Amr Alfiky, Reuters Bývalý americký prezident Donald Trump.