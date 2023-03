Naše ofenziva začne brzy, tvrdí ukrajinský velitel pozemních sil

„Brzy využijeme této výhody, jako jsme to udělali v minulosti u Kyjeva, Charkova, Balaklije a Kupjansku,“ sdělil Syrskyj, přičemž zmínil několik loňských ukrajinských protiútoků, při kterých se Kyjevu podařilo získat zpět rozsáhlá území okupované země.

List The Guardian z prohlášení velitele vyvodil, že by útok mohl být podniknut právě u Bachmutu, ale Syrskyj ve svém vyjádření na kanálu na Telegramu nenaznačil, kde by měla ofenziva být. Ocenil ale některé jednotky, které brání oblast, jmenovitě 93., 10., 57. a 5. brigádu.