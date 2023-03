Chystáme protiofenzívu, tvrdí Kyjev

Šéf ukrajinské diplomacie Dmytro Kuleba řekl, že politické i vojenské vedení země je zajedno v otázce obrany Bachmutu. „Kdybychom se z Bachmutu stáhli, co by se tím změnilo? Rusko by jej zabralo a pokračovalo by v ofenzivě na Časiv Jar, takže by osud Bachmutu stihl další město. Čím déle se bude Bachmut bránit, tím je větší pravděpodobnost, že jiná města takový osud nepotká,“ řekl Kuleba německému listu Bild am Sonntag.