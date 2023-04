Nahlédněte do ruských zákopů na písečné pláži Krymu

Další kilometry zákopů vznikly podél pobřeží na západě Krymu. Jasně to ukazuje obavy Moskvy, že by se Ukrajina mohla pokusit dobýt Krym, soudí americký deník.

Podle vojenského analytika Michaela Kofmana je nepravděpodobné, že by Ukrajinci dobyli Krym klasicky, to dělalo problémy i Němcům za druhé světové války, jimž velel zdatný Erich von Manstein. Podle něj ale mohou ukrajinské operace vyčerpat ruské vojáky. „Za čas může být jejich situace neúnosná, a Rusko by tak mohlo být ochotno jednat o statusu Krymu,“ naznačil.