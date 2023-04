Rusové usilovně budují zákopy na Krymu, mají strach

Rusko vytvořilo severu okupovaného Krymu rozsáhlý systém zákopů v Perekopské šíji, jež poloostrov spojuje s pevninou. Uvedl to v úterý list The Washington Post s odvoláním na satelitní záběry od společnosti Maxar. Další kilometry zákopů vznikly podél pobřeží na západě Krymu. Jasně to ukazuje obavy Moskvy, že by se Ukrajina mohla pokusit dobýt Krym.

Foto: repro The Washington Post Zákopové systémy na okupovaném Krymu na satelitních snímcích společnosti Maxar, které zveřejnil deník The Washington Post