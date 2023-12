Na Ukrajině plánují snížit věk mobilizovaných. Zalužnyj by chtěl jen způsobilé a nezpůsobilé

Šéf ukrajinské armády generál Valerij Zalužnyj není spokojen s prací vojenských odvodových úřadů, které řídí mobilizaci během války proti ruským okupantům. Prohlásil to na úterní tiskové konferenci. Vystoupil na ní den po tom, co byl zveřejněn návrh zákona, který má kromě jiného snížit věk mužů, kteří mohou být mobilizováni, a to z 27 na 25 let.

Foto: Uncredited, ČTK/AP Vrchní velitel ukrajinských ozbrojených sil Valerij Zalužnyj na snímku z 28. července 2023