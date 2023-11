Zalužnyj: Válka přechází v poziční boje, Ukrajina potřebuje nové schopnosti

Válka na Ukrajině přechází do nové fáze pozičních bojů, které jsou výhodné pro Rusko. V příspěvku pro časopis The Economist to uvedl náčelník ukrajinského generálního štábu Valerij Zalužnyj. Ukrajina podle něj potřebuje nové vojenské schopnosti a technologie, aby průběh války zvrátila ve svůj prospěch.

Foto: Profimedia.cz Ukrajinský náčelník generálního štábu Valerij Zalužnyj