Mírová jednání o Ukrajině nesmí být zástěrkou pro ruské přezbrojení, apeluje šéf britské diplomacie

Podle Cleverlyho by Británie chtěla, aby se mírové rozhovory odehrály „raději dříve než-li později“. Zopakoval nicméně, že podmínky pro všechna jednání by měla stanovit Ukrajina.

„Jakákoli jednání musí být skutečná, musí být smysluplná, nemůže jít jen o zástěrku pro ruské přezbrojení a nábor dalších vojáků,“ řekl šéf britské diplomacie televizní stanici Sky News. „Nevšiml jsem si, že by z ruské strany přicházelo něco, co by mě přesvědčilo o tom, že chce Vladimir Putin vstoupit do těchto jednání v dobré víře,“ dodal.