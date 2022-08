MAAE: Jsme blízko dohody o inspekci v Záporožské elektrárně

„Jsme velmi, velmi blízko,“ uvedl k dohodě o inspekci Grosssi v rozhovoru se stanicí France24. Návštěva by podle něj mohla přijít v řádu dnů, a nikoliv až týdnů.

O nezbytnosti inspekce MAAE v Záporoží podle Grossiho panuje všeobecná shoda, je to ale velmi komplexní operace, která si žádá přípravy. Před cestou je třeba vyřešit i ryze praktické problémy, například jak se do elektrárny, která je ve válečné zóně, bezpečně dostat nebo jak projet přes sporná území, uvedl Grossi. Vedle starosti o fyzickou bezpečnost je nezbytná také dohoda o tom, co přesně budou inspektoři na místě dělat, dodal.