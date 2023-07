Kreml tlačí propagandu do západních videoher

„Někde informace zveřejní. Víte, prostě je to pro ně dobré místo, kde se informace dostanou do oběhu,“ vysvětlil Smith snahy Kremlu.

Podle něj se tím snažili přesvědčit uživatele, aby se přihlásili do ruské armády nebo aby nastoupili jako žoldnéři do Wagnerovy skupiny, kterou vede bývalý Putinův kuchař Jevgenij Prigožin.

„Hra by měla pomáhat člověku rozvíjet se, pomáhat mu najít sebe sama, měla by pomáhat vychovávat člověka jak v rámci univerzálních lidských hodnot, tak i v rámci vlastenectví,“ řekl Putin ve svém vystoupení v Kremlu.

Výzkumníci společnosti Molfar identifikovali více než deset případů prokremelské propagandy ve hrách Minecraft, Roblox, ruských verzích her World of Tanks a World of Warships, Fly Corp, Armored Warfare a War Thunder.

Společnost Wargaming Group, kyperský tvůrce her World of Tanks, World of Warships a dalších, loni vyčlenila své ruské a běloruské aktivity do společnosti Lesta Studio, dceřiné společnosti se sídlem v Petrohradě.