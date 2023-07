Duchové Bachmutu: Jednotka ukrajinských odstřelovačů zabila už stovky Rusů

„Ghost (Duch) je můj volací znak,“ řekl britské televizi velitel odstřelovačů. „Když jsme začali přinášet do Bachmutu hrůzu, dostali jsme jméno ‚Duchové Bachmutu‘,“ vysvětlil.

Jen on sám měl přitom zastřelit 76 okupantů, celý jeho tým pak dohromady 524. „Je to potvrzené číslo. Vím, že je to pravda,“ pronesl s tím, že jeho tým elektronicky zaznamenává každý výstřel z pušky.