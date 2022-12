Konec války? I Rusové musí něco dostat, míní odborníci

Co nám válka řekla o ruském lidu 26:08

Putin by rád vešel do dějin jako velký státník 23:49

„Snažíme se hledat cestu ven, která by pomohla především Ukrajině. Já bych se příliš nebavil o nějakých bezpečnostních zárukách Rusku, protože jak můžeme dávat bezpečnostní záruky někomu, kdo je agresorem? To nedává smysl,“ reagoval Jelen v podcastu Novinek na nedávné myšlenky francouzského prezidenta Emmanuela Macrona o tom, že by Rusko mělo dostat „záruky pro vlastní bezpečnost v den, kdy se vrátí k jednacímu stolu“.