Jako věrný pes. Orbánovi poslanci smetli návrh, který by umožnil zatknout Putina

Vládní poslanci zmíněný opoziční návrh nepodpořili na zahraničním výboru maďarského parlamentu. Podle návrhu DK by ruský prezident měl být při vstupu na maďarské území zatčen a vydán Mezinárodnímu trestnímu soudu (ICC) v Haagu kvůli zločinům, které Rusko napáchalo na Ukrajině.

Šéf úřadu maďarské vlády Gergely Gulyás už koncem března potvrdil, že Putina by na maďarském území nezatkli. Podle Gulyáse k tomu neexistuje právní důvod. ICC přitom v polovině března vydal zatykač na šéfa Kremlu kvůli únosům ukrajinských dětí z okupovaných ukrajinských území do Ruska. Maďarsko podepsalo a ratifikovalo Římský statut, na jehož základě ICC vznikl.

Guylás argumentuje, že Římský statut nebyl začleněn do maďarského právního systému. „Můžeme se odkazovat na maďarské zákony a podle nich nemůžeme zadržet ruského prezidenta, protože statut ICC nebyl v Maďarsku veřejně vyhlášen,“ tvrdí Gulyás.

Putin je teprve třetím úřadujícím prezidentem, na kterého ICC vydal zatykač. Znamená to, že by mohl být zadržen a poslán do Haagu v případě, že navštíví jakoukoli z členských zemí ICC. Těch je nyní 123, kromě Ruska mezi nimi ale není například ani Čína nebo Spojené státy.