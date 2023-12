Dva Rusy odsoudili za to, že neodvrátili útok na sklad munice v Bělgorodu

V Rusku byli poprvé odsouzeni dva armádní činitelé za to, že neudělali dost pro odvrácení útoku ze strany Ukrajiny. Uvedl to deník Kommersant. Soud poslal na čtyři roky do vězení podplukovníka Anatolije Bondareva a majora Dmitrije Dmitrakova za to, že porušili pravidla bojové pohotovosti pro případ nečekaného útoku na ruské území.

Foto: Belpressa, Reuters Hořící sklad v Bělgorodu

Článek Oba muži podle soudu neudělali dost pro odvrácení útoku z loňského dubna, kdy byl zasažen sklad munice a armádní techniky u vesnice Staraja Nelidovka v ruské Bělgorodské oblasti. Výbuchy podle listu Kommersant způsobily smrt sedmi ruských vojáků a zranění dalších 43 armádních příslušníků. Při útoku bylo kromě toho zničeno 15 kusů armádní techniky. Podle Kommersantu byl útok veden z ukrajinské Charkovské oblasti raketami Točka-U. Ukrajina se k útoku oficiálně nepřihlásila. Gubernátor Bělgorodské oblasti Vjačeslav Gladkov o obětech v řadách vojáků neinformoval a pouze uvedl, že nejsou civilní oběti a nebyly poškozeny rezidenční oblasti. Ukrajinci zaútočili v ruské Bělgorodské oblasti, tvrdí Kadyrov