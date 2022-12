CNN: Rusko za propuštění Whelana chtělo Rusa odsouzeného v Německu za vraždu

Američtí představitelé se v tichosti obrátili na Německo s dotazem, zda by bylo ochotno Krasikova do výměny zahrnout, sdělil CNN dříve letos vysoce postavený německý vládní zdroj. Berlín ale podle tohoto zdroje nebyl připraven vydání Krasikova vážně zvažovat.

USA podle CNN udělaly Rusům několik jiných návrhů, aby je přiměly souhlasit se zahrnutím Whelana do výměny vězňů. Mezi jmény, které Washington zmínil, byli ruský občan Alexandr Vinnik, který byl v srpnu vydán z Řecka do USA na základě obvinění z praní špinavých peněz, hackerství a vydírání. USA prý rovněž nabídly výměnu Romana Selezněva, odsouzeného ruského kyberzločince, který si v současnosti v USA odpykává 14letý trest. Selezněvův právník na žádost o komentář bezprostředně nereagoval. Frédéric Bélot, který zastupoval Vinnika ve Francii před jeho vydáním do USA, v pátek CNN sdělil, že neví o žádných jednáních mezi Moskvou a Washingtonem o zahrnutí Vinnika do případné výměny vězňů.