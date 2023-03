Čech Miloš bojující na Ukrajině: V Bachmutu zabíjíme Rusy, aby nemohli útočit jinde

Podle něj by ani vítězstvím Ruska na Ukrajině neskončila expanze prezidenta Vladimira Putina. „Šel by dál do dalších zemí Evropy, jako je Polsko, soused mé země, České republiky,“ vyjádřil své obavy. Nechce, aby se to, co viděl na Ukrajině, stalo ve Varšavě nebo v Praze. Proto ani nepomýšlí na to, že by ukrajinské jednotky opustil. Ačkoliv jako cizinec to prý může udělat kdykoliv.