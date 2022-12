Biden: Až dá Putin najevo úmysl ukončit válku, jsem připraven s ním jednat

Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek řekl, že s ruským prezidentem Vladimirem Putinem by jednal jen tehdy, pokud by šéf Kremlu prokázal úmysl ukončit válku na Ukrajině. To podle Bidena ovšem zatím Putin neudělal.

Foto: Susan Walsh, ČTK/AP Americký prezident Joe Biden