Biden pobouřen. Za snížení těžby ropy budou Saúdové nést důsledky, pohrozil

Americký prezident Joe Biden je velmi pobouřen rozhodnutím kartelu OPEC+, který minulý týden oznámil snížení objemu těžby ropy. S krokem, který vyhovuje Rusku, souhlasila Saúdská Arábie. „Budou nějaké důsledky za to, co udělali,“ řekl Joe Biden v rozhovoru pro stanici CNN. Znamená to odklon od snahy zlepšit vzájemné vztahy obou zemí.

Foto: Kevin Lamarque, Reuters Prezident USA Joe Biden.