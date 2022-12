Američané nám vyhrožovali fyzickým odstraněním Putina, tvrdí Lavrov

„Někteří ‚nejmenovaní představitelé Pentagonu‘ skutečně pohrozili, že provedou ,úder, který by Kremlu setnul hlavu', což v podstatě znamená hrozbu fyzického odstranění hlavy ruského státu,“ pokračoval Lavrov s tím, že takové výhrůžky by si západní činitelé měli odpustit. Kdo konkrétně však výhrůžky pronesl, už neprozradil.

Podle něj Ukrajinci vědí, co Rusové chtějí. Opět zopakoval propagandistickou mantru o „demilitarizaci a denacifikaci“, aniž by ji jakkoli specifikoval. Lavrov uvedl, že Ukrajinci musí odstranit „hrozby pro bezpečnost Ruska“, a to i z území, která Rusko prohlásilo za svá 30. září, tedy Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti.

Ukrajina by chtěla uspořádat do konce února příštího roku mírový summit, nejlépe na půdě OSN. V pondělí to řekl ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba. Prostředníkem na jednáních by podle Kyjeva měl být generální tajemník OSN António Guterres. Rusko by se podle Kuleby ale summitu mohlo zúčastnit jen v případě, pokud by předtím čelilo mezinárodnímu soudu kvůli válečným zločinům.