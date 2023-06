Američané málem poslali Ukrajině houfnice, které mohly zabít obsluhu

Houfnice byly nejen nefunkční, ale čtyři byly i nebezpečné pro obsluhu, protože jejich závěry nezapadly plně, což by mohlo vést k zabití obsluhy. U houfnic se 19 měsíců neměnila hydraulická kapalina a používala se recyklovaná, což vedlo k dalším závadám. Musely se proto ještě v Kuvajtu opravit. Ale i po opravě se při přejímání v Evropě ukázalo, že měly opotřebované úderníky, což vedlo k dalším zdržením dodávky. Houfnice přitom loni na jaře pomáhaly zastavit ruský postup.

Zpráva neuvedla, která najatá firma se měla o zbraně starat, ale sever Defense One zjistil, že to byla společnost Amentum. Ta už dříve poskytovala 401. praporu špatné služby, takže v roce 2018 nefungovalo 314 z 433 kontrolovaných vozidel. Firma Amentum s 20 000 zaměstnanci získala v roce 2016 kontrakt až do roku 2024 na údržbu vozidel za 647,6 milionu dolarů (14,4 mld. Kč).