Strop pomůže menším firmám

Mezi maloodběratele spadají firmy a podnikatelé, kteří jsou v případě elektřiny na síti nízkého napětí a v případě plynu do odběru 630 megawatthodin (MWh) ročně. Vliv na výši záloh bude mít cenový strop od listopadu.

Finální podobu pomoci středním podnikům a průmyslu by měla vláda představit ve středu. „Zde dlouhodobě, kromě zastropování, voláme i po přímé finanční pomoci na bázi dočasného krizového rámce,“ řekl Jaroš. Jednání s vládou o možnosti případné podpory podle něj zatím pokračují.

Například malé brněnské pekárně William Thomas by měl schválený strop snížit náklady. Nyní má od 1. září smlouvu se společností E.ON, od níž je elektřina mírně dražší, než je strop. Podle jednoho ze spolumajitelů Tomáše Kadlece by bylo možné s cenovým stropem šest korun za jednu kWh ročně ušetřit asi deset procent nákladů na elektřinu.

Zavádění cenového stropu u elektrické energie a plynu se podle předsedy Zelinářské unie Čech a Moravy Petra Hanky zatím netýká velkých producentů zeleniny. V příštích měsících tak hrozí výrazný růst cen zeleniny, jelikož tuzemští pěstitelé letošní úrodu mrkve, cibule či brambor kvůli extrémně vysokým cenám energií nebudou přes zimu dlouhodobě skladovat. Na jaře by tak byla na pultech obchodů k dostání většinou jen dražší zelenina z dovozu, řekl Hanka.

Podobně to platí i například pro skiareály, které nyní řeší, o kolik budou muset v sezoně zdražit.

Mezi velkoodběratele jak u elektřiny, tak plynu spadá podle ředitele Jana Bezděka i pražský plavecký stadion v Podolí. I pokud by teoreticky mohli pořizovat plyn za ceny zastropované pro maloodběratele, stále by to bylo třikrát dražší než loni. Po Novém roce tak stejně zvažují omezení provozu, nebo přinejmenším snížení teploty vody.