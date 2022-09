Ceny energií drtí firmy, některé už začaly propouštět

„Energeticky náročnou část výroby jsme přestěhovali do dceřiné firmy v Polsku, která má úplně stejné linky, ale zastropovanou energii,“ vysvětlil ředitel Lanexu Jiří Brož s tím, že zpět vozí firma vyrobený polotovar. „Bohužel jsme museli pustit 20 pracovníků, téměř ve sto procentech šlo o agenturní,“ řekl Brož a dodal, že pokud se situace nezmění během měsíce až dvou, budou muset redukovat i kmenové zaměstnance.

Podle výkonného ředitele Conropu Karla Pavlíčka se kvůli vysokým nákladům na energie stávají jejich výrobky konkurence neschopné. „Dosud jsme vstupní suroviny nakupovali u sesterského Lanexu. Po zdražení nakupujeme polotovary levněji v Turecku, ale ani to není úplně ekonomicky výhodné. Proto už řešíme přesun výroby právě tam,“ popsal Pavlíček, který potvrdil propuštění 20 zaměstnanců.

Síkela vidí šanci na shodu EU u likvidity firem a úspor elektřiny Ekonomika

O propouštění zatím neuvažují v plastikářské divizi BR Group, která má pět firem. Ředitel divize Libor Černý to vidí jako poslední variantu. Teď je podle něj nutné jednat se zákazníky, aby mohli ceny energií promítnout do cen výrobků. „Naštěstí zákazníci už to chápou, vnímají, že někteří dodavatelé už padají,“ řekl a dodal, že zatímco energie zdražily meziročně desetinásobně, ceny výrobků jen o asi 20 procent.

Strojaři jsou v kleštích

Výkonný ředitel skupiny BR Group Petr Mitura poznamenal, že pokud vláda nedá do pár týdnů jasné řešení, tak to bude pro skupinu nerovný a nekonkurenceschopný boj. „Ve většině firem bychom museli přistoupit k redukci výroby. Plastikářská divize by asi uzavřela jednu fabriku a zakázky by se sestěhovaly do těch ostatních,“ nastínil s tím, že ohrožena by byla až polovina z 2700 zaměstnanců.

Hospodářská komora: Kvůli drahým energiím bude do konce roku propouštět 18 procent firem Ekonomika

V nesnázích jsou i další firmy ze severu Moravy a Slezska. Například Vítkovice Hammering ze skupiny Witkowitz. „Používáme zemní plyn na nahřívání materiálu a stroje jedou na elektřinu, takže nás se týká navýšení cen plynu i elektřiny. Měsíční platby se nám zvýšily z pěti na 25 až 30 milionů,“ vyčíslil ředitel společnosti Oskar Kwarteng a dodal, že firma potřebuje urychleně celostátní nebo celoevropské řešení, aby mohla normálně fungovat.