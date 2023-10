Věčné mládí? Začněte se dívat na stáří jinak, než jak velí společenský diktát

O stárnutí se právem říká, že je to jedna z mála spravedlností na světě. Proč ale stárneme? Většina z nás si odpoví: „Tak je to prostě na světě zařízené.“ Co když se ale dá na stárnutí dívat i jinak?

Foto: shutterstock.com Zdravé buňky jsou základ – pro zdraví i anti-age

Článek Musíme se opravdu smířit s tím, že v určitém věku už máme takzvaně odžito, nejlepším letům odzvonilo a vyhlídky v podobě artróz a skleróz jsou nevyhnutelné? Možná kolem vás někdy prošel očividně starší člověk, který energií a mládím jenom zářil. Jak je to možné? Někteří tvrdí, že ve zdravém těle zdravý duch. Jiní sázejí na přiškrcený jídelníček a ledovou vodu. Další to možná už vzdali. Ale jsou i tací, kteří velmi dobře vědí, že na stárnutí lze nahlížet jako na zabudovaný kód v naší DNA. V čem tedy tkví ono tajemství? Zdravé buňky jsou základ – pro zdraví i anti-age Drtivá většina z nás se při svém úsilí o krásnou, zdravou a mladistvou pleť spoléhá na kolagen a omlazující kúry nebo podstupuje drahé zkrášlující či omlazující operace. Na cestě za „věčným mládím" ale může významně pomáhat NMN, které obsahuje látky s laboratorně prokazatelnými účinky proti stárnutí. Kouzlo a nenahraditelnost lidského těla tkví v tom, že se dokáže regenerovat. Tuto schopnost bohužel s přibývajícím věkem postupně ztrácí stejně jako důležitý koenzym NAD+. „NAD+ je koenzym, který nám pomáhá udržet si mladé a zdravé tělo. Pomáhá nám s regenerací DNA, regulací genů dlouhověkosti a energetickým metabolismem," vysvětluje Anna Purmannová, spoluzakladatelka naturopatického centra Anjolie. Věděli jste, že…? NAD+ existuje ve všech živých buňkách a je základní složkou potřebnou pro život.

Hladiny NAD+ s věkem klesají a tato ztráta je spojena s nemocemi souvisejícími s věkem.

Zvýšení hladiny NAD+ prodlužuje život a přispívá ke zlepšení zdraví.

Dle výzkumů funguje tento koenzym jako prevence obezity, cukrovky a ztučnění jater, chrání srdce před poškozením a stimuluje regeneraci jater. Koncem 20. století vědci zjistili, že NAD+ může mít vliv na zdraví člověka na buněčné úrovni. Mechanismus tohoto koenzymu je závislý na jeho schopnosti vázat se na proteiny, takzvané sirtuiny, kterým se s trochou nadsázky říká strážci genomu. Bez NAD+ nemohou ovšem sirtuiny správně fungovat, a dochází tak k urychlení procesu stárnutí. Je vidět, že NAD+ hrají důležitou roli v našem zdravém a mladistvém životě. Velice často můžeme ve spojitosti s tímto důležitým koenzymem slyšet o takzvaném „eNeMeN“. Pojďme se na stáří začít dívat jinak! Foto: anjolie.cz NMN je jako molekula o lehké hmotnosti vstřebávána všemi buňkami, které mají schopnost ji přeměňovat na NAD+ Je NMN účinnější než většina kolagenů? O NAD+ je známo, že je příliš velkou molekulou na to, aby se dostala do buňky. Je proto nezbytné, aby se přeměnila na NMN. Jolana Otáhalová, spoluzakladatelka naturopatického centra Anjolie, vysvětluje: „NMN je jako molekula o lehké hmotnosti vstřebávána všemi buňkami, které mají schopnost ji přeměňovat na NAD+. Nacházejí se ve všech našich buňkách a uzdravují červené krvinky, jež mohou být deformovány po jakémkoliv deficitu. Navíc v těle fungují jako skvělé oxidační činidlo a zdroj energie.“ Výhody spojené s užíváním NMN od Anjolie Pro výrobu NMN jsme se rozhodly ze dvou důvodů. Nejdůležitější jsou pro nás jeho blahodárné účinky, které jsme samy na sobě dlouho testovaly. Je to něco, čemu věříme a o čem víme, že funguje. Druhým důvodem byla cena. Naše vlastní výroba v porovnání s jinými výrobci zpřístupňuje NMN široké veřejnosti. Doporučená denní dávka našich kapslí obsahuje jeden gram čistého NMN za velmi příznivou cenu. Anna a Jolana, matka s dcerou, zakladatelky a majitelky naturopatického centra Anjolie Foto: anjolie.cz Ke zpomalení stárnutí stačí jeden gram NMN denně Tip: Ke zpomalení stárnutí stačí jeden gram NMN denně. Proč zrovna jeden gram NMN denně? Je důležité vyzdvihnout, že NMN přirozeně produkuje naše vlastní NAD+. Významnou roli při podpoře zdravé dlouhověkosti hrají doplňky stravy a léky s laboratorně prokazatelnými účinky proti stárnutí. Vědci z Harvard Medical School Brigham dokázali, že 1000 miligramů farmaceutického NMN užívaného v tabletě jednou nebo dvakrát denně bylo spojeno s podstatným zvýšením hladiny NAD+ v krvi. Mějme na paměti, že pouze zdravé a regenerované buňky mohou mnohem lépe vstřebávat i ostatní suplementy, jako je například kolagen. Věděli jste tohle o kolagenu? Molekula klasického rybího kolagenu, ke kterému se velká část stárnoucí populace upíná s bezmeznou důvěrou, je ve skutečnosti tak velká, že není schopna se plně vstřebat do buňky. Ve skutečnosti ho zhruba polovina zůstane v krevní plazmě a metabolicky se vyloučí z těla. Zbytek je absorbován orgány navázanými na kolagen. Ideální řešení nabízí kombinace klasického rybího kolagenu a tripeptid kolagenu, který se díky své molekulární hmotnosti vstřebává i do buňky. NMN můžeme přirozeně nalézt například v avokádu, rajčatech, kapustě, okurce, rybách, mléku, droždí či syrovém hovězím mase. Přestože se NMN vyskytuje v celé řadě potravin, objevuje se zde pouze ve stopovém množství. Abyste například denně získali 250 miligramů NMN, museli byste zkonzumovat 100 kilogramů brokolice, 69 kilogramů avokáda nebo 416 kilogramů hovězího masa. Proto je nutné NMN suplementovat. Výhody užívání NMN Zdroj energie v buňkách

Podpora produkce NAD+

Oprava DNA

Prevence degenerativních onemocnění

Podpora vytrvalosti a síly

Anti-aging Foto: anjolie.cz NMN působí na buněčné úrovni a má vliv na zdraví buněk, což ovlivňuje nejen délku, ale také kvalitu života Unikátní CTP aneb David mezi Goliáši Tripeptid Collagen (CTP) je nejmenší peptid kolagenu. Jeho molekulární hmotnost je dokonce tak nízká, že je čtyřikrát až pětkrát lépe vstřebatelný než ostatní typy kolagenů. Jak dodává Jolana Otáhalová z Anjolie: „Jeho unikátní vlastností je schopnost produkovat nový kolagen a kyselinu hyaluronovou v našem těle. Kolagenový tripeptid (CTP) má několik biologických účinků, jako je zlepšení suché kůže, vyhlazení vrásek, výživa kostí a chrupavek, hojení ran, a regeneruje kůži po UV záření.“ Foto: anjolie.cz Unikátní vlastností tripeptid kolagenu je schopnost produkovat nový kolagen a kyselinu hyaluronovou v našem těle Kapka krve o nás prozradí víc, než si myslíme „Jsme matka s dcerou – Anna a Jolana – a z našich jmen vznikla rodinná značka Anjolie. Zabýváme se rozbory z kapky krve pomocí mikroskopu Darkfield a vlastní výrobou terapeutických doplňků stravy,“ prozrazují tyto dvě sympatické dámy, které dokázaly skloubit koníček s prací. Na jejich práci je nejvíce fascinuje možnost zjistit z jediné kapky krve o člověku víc, než by se na první pohled mohlo zdát. Pod mikroskopem si dokážou ověřit i to, že jimi vyráběné NMN funguje. Metodou analýzy kapky krve v temném poli mikroskopu Darkflield BA310 se v Anjolie zabývají 12 let. Jedná se o vysoce nadstandardní mikroskopickou techniku, která umožňuje pozorovat živé kapky krve a všechny jejich komponenty. Tato metoda sice plně nenahrazuje běžné lékařské testy, ale skvěle je doplňuje. Díky ní totiž můžete v krvi sledovat jevy, které nejsou při standardním vyšetření krve v lékařských laboratořích sledovány. Pod mikroskopem můžete například vidět nejenom počet cholesterolových či urátových plátů, ale také jejich velikost. Nebo lze vidět bakterie nejen v krevní plazmě, ale i v tzv. skrytých stadiích, tedy v samotných buňkách. Foto: anjolie.cz Kapka krve o nás prozradí víc, než si myslíme

