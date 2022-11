Příprava na zimu: Jak neztratit ženskost ani pod vrstvami oblečení, poradí odbornice na slovo vzatá

„Je dokázáno, že krásné elegantní prádlo dodává ženám sebevědomí a skvělý pocit po celý den, i když ho zrovna nikdo jiný nevidí. A v podstatě přitom nezáleží, jaké další oblečení máte na sobě,“ zdůrazňuje Helena Konarovská, zakladatelka obchodu se spodním prádlem Le Chaton.

Protože spodní prádlo není jenom hezké nebo bílé

Svůj první obchod v pražské Opletalově ulici otevřela Helena Konarovská před více než dvaceti lety po letech sbírání zkušeností, a to hlavně proto, že chtěla nabídnout českým ženám kvalitní sortiment ve všech velikostech. Velmi dobře totiž věděla, že podprsenka nemusí nutně jenom tlačit, barva není pouze bílá a černá a že dobře padnoucí spodní prádlo je základem dobrého dne bez ustavičného ošívání, nevzhledných zářezů pod upnutým tričkem a hlavně – ženské tělo se má líbit, ne schovávat.

V Le Chaton vám o spodním prádle řeknou všeVideo: lechaton.cz

Správná velikost je základ

Dodejte svým křivkám notnou dávku sex-appealu. Základem je vybrat si správně padnoucí podprsenku. To může být někdy ale věda. Při výběru byste totiž neměli brát v potaz pouze to, jestli se vám podprsenka na první pohled líbí. Pozornost věnujte také velikosti, tvaru, ale i pevnosti vašich prsou. Vězte, že vhodně zvolený střih dokáže zázraky. A to nejen estetické, ale i zdravotní. Kromě většího sebevědomí můžete totiž také zásadně ulevit bolavým zádům.

A co víc. Trendy posledních kolekcí předních světových značek hrají do karet všem, kdo chtějí skloubit pohodlí s atraktivitou. Prim hrají pásky v dekoltu, které dodají vašim křivkám potřebnou dávku sex-appealu. Linie košíčků zdůrazní přednosti každé ženy, a to bez ohledu na velikost poprsí.

Anketa Znáte prodejny nebo e-shop Le Chaton? Ano, ráda zde nakupuji, protože mi dobře poradí. 25 % Znám, ale na návštěvu se teprve chystám. 25 % Ne, vůbec jsem o Le Chaton neslyšela. 50 % Celkem hlasovali 4 čtenáři.

Dávka sebedůvěry z Nizozemska

Dvojnásob to funguje s prádlem značky Marlies Dekkers, které je v Le Chaton čerstvou novinkou. Marlies Dekkers je odvážná nizozemská návrhářka a hrdá feministka. Vytváří podprsenky, kalhotky, body i plavky přímo s úmyslem, aby ženám dodávala sebedůvěru. Její návrhy ukazují ženám tu nejlepší verzi sebe sama tím, že oslavují a podtrhují jejich krásu.

„Prádlo Marlies Dekkers je plné odvážných střihů, nejrůznějších barev, zvířecích vzorů a rafinovaných pásků, které vypadají perfektně ve výstřihu,“ popisuje Helena Konarovská. Naznačuje tak skvělý způsob, jak dát najevo, že i pod teplým zimním kabátem máte outfit silné sebevědomé ženy.

„Odvaž se snít, odvaž se růst, odvaž se být…“ Ikonická kolekce spodního prádla Marlies Dekkers plná pásků nejen ve výstřihu je oblíbeným módním doplňkem po celém světě. Protože rafinované prádlo, stejně jako ženské sebevědomí, nemusí být jen schované, ale právě naopak. Nebojte se ho ukázat!

Stačí jen rozepnout košili o jeden knoflíček navíc a nechat zazářit podprsenku nevšedního střihu. Pod hřejivý kašmírový svetr rozhodně nepatří bavlněné tričko, ale mnohem lépe bude vypadat body (k dostání je i s vyztuženými košíčky) nebo tílko s výstřihem, které opět nechá vyniknout podprsence. Variantou mohou být také transparentní blůzy, které jsou letos žhavým trendem, nebo lehoučké vlněné roláky, pod nimiž prádlo koketně prosvítá.

Ženská krása není mýtus

Ta z nás, která pozná rafinovanost spodního prádla, objeví zcela nečekané možnosti. Nezáleží na tom, jestli máte o nějaký ten faldík navíc, zda máte malá prsa nebo jste majitelkou bujného dekoltu. Každá jsme krásná a základem je mít se ráda. Umět se mít ráda, to znamená umět si udělat radost, vědět, co nám sluší, a také si uvědomit, že cítit se přitažlivě a sebevědomě, je naše energie, kterou předáváme do okolí. Ženská krása není totiž jenom mýtus.

Kouzlo netkví v počtu rozepnutých knoflíčků či hloubce odhaleného dekoltu. Sebevědomá žena si s sebou nese tajemství. Vykukující ramínko, netradičně nečekaná páska na ženském těle i v malém výstřihu dává zvídavému oku tušit, že dobrodružství je na dosah. A přesně taková je kolekce spodního prádla Marlies Dekkers. Vzbuzuje vášeň, představivost a zvídavost. Ovšem jen vy víte, jak je krásná a nečekaně pohodlná.

„Prádlo ale nemusí být vždy nutně vidět. Koneckonců nosíte ho hlavně proto, abyste se vy sama cítila dobře, bylo vám oporou, ale i drobnou radostí, s níž ráno začínáte a večer končíte den,“ připomíná Helena Konarovská.

Darujte krásu

Pokud chcete udělat radost své drahé polovičce, manželce, dceři, kolegyni anebo mamince, věnujte krásu. Nákup spodního prádla Marlies Dekkers je dokonalým dárkem, který si chce pod stromečkem rozbalit snad každá žena.

Jestliže si nejste jisti velikostí šťastné obdarované, není to problém! Věnujte dárkový poukaz do Le Chaton. Darujete zážitek a možná i pomůžete odhalit krásu, která čeká na to být objevena.

V Le Chaton v Praze, Brně, Plzni nebo Dolních Břežanech se zákazníkům věnuje vyškolený personál s osobním přístupem. Nákup v Le Chaton je opravdovým zážitkem. Získáte během něj spoustu různých tipů, jak prádlo vybírat i nosit, vyzkoušíte si, co budete chtít, a třeba při tom objevíte kousky, u kterých by vás dříve ani nenapadlo, že vám mohou sedět a slušet. Poté už je hračka nakupovat klidně i přes e-shop. Foto: Le Chaton Každý den dorazí do Le Chaton krásná slova a pochvaly, která jsou tou největší odměnou.