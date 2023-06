Ondřej Havelka a jeho Melody Makers se rozhodli pomoci „dětem ulice“ z Projektu Šance speciálním koncertem ve Smetanově síni Obecního domu v Praze

Robina přivedla do Domu Šance probační a mediační služba, kde dostal příležitost uchopit život do svých rukou. Zakladatel a aktivní streetworker László Sümegh mu poskytl permanentní podporu. Nemyslete si, že to s ním měl László v pracovní terapeutické dílně Domu Šance snadné. Robina vedl k pochopení, že cesta, kterou jde, nevede tam, kde by chtěl být. Často musel také „přehlédnout“ jeho přešlapy. Ale nevzdal to – ani jeden z nich! Škoda že sám takhle odpovědné rodiče neměl. Nedostal by se do těžkých životních peripetií.