Mercedes-Benz přepisuje dějiny mobility. Vítejte v magické garáži

Je to už více než 135 let, co je automobilka Mercedes-Benz symbolem pro strojírenskou vášeň a pokrokovou mobilitu budoucnosti. Tato evropská automobilová značka pokračuje hrdě v odkazu svých předchůdců a představuje hravým a inovativním způsobem i novou kampaň nazvanou Vítejte v magické garáži.