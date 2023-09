Teď už Ukrajinci skutečně postupují, potvrdil analytik

Podle Mikuleckého je jasně vidět, že Ukrajinci postupují. „Oproti postupu u Bachmutu, kde jde o několik set metrů v lokálně vymezeném území, to, co vidíme teď na záporožské frontě, už můžeme považovat za skutečný postup. Není to jen výběžek do ruských obranných linií, území má i operační šířku,“ uvedl Mikulecký.